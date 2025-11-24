Ричмонд
Пожар произошел в здании хлебокомбината на юго-западе Москвы

Возгорание произошло в промышленном здании на юго-западе Москвы. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

— На улице Наметкина произошло возгорание на третьем этаже пятиэтажного производственного здания. На месте работают 31 сотрудник и 9 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

По информации РЕН ТВ, горит хлебокомбинат. Подробностей о причинах пожара и пострадавших пока не поступало.

Вечером того же дня пожар произошел на строительном объекте на пересечении Велозаводской и Новоостаповской улиц в Южнопортовом районе Москвы. Уточняется, что огонь охватил бытовки.