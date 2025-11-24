Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве продлили срок домашнего ареста блогерам Лерчек и Артемчеку

Домашний арест для обвиняемых в деле о выводе денег за рубеж был продлен на шесть месяцев.

Источник: Аргументы и факты

Гагаринский суд в Москве продлил срок домашнего ареста для блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на одного из участников судебного процесса.

Мера пресечения в виде домашнего ареста была продлена на шесть месяцев в рамках уголовного дела, связанного с выводом денежных средств за рубеж.

Напомним, что с октября 2024 года Лерчек, её бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк находятся под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что блогер Лерчек ждёт четвёртого ребёнка. По информации источников, справка о беременности была приобщена к материалам дела.