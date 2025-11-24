В Москве продлили срок домашнего ареста блогерам Лерчек и Артемчеку

Гагаринский суд в Москве продлил срок домашнего ареста для блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на одного из участников судебного процесса.
Мера пресечения в виде домашнего ареста была продлена на шесть месяцев в рамках уголовного дела, связанного с выводом денежных средств за рубеж.
Напомним, что с октября 2024 года Лерчек, её бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк находятся под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что блогер Лерчек ждёт четвёртого ребёнка. По информации источников, справка о беременности была приобщена к материалам дела.