Сотрудник сингапурской стоматологии тайно фотографировал груди пациенток

Сотрудник сингапурской стоматологии, обязанностью которого была съемка челюстей пациентов, тайно делал снимки их декольте и хранил флешку с фотографиями, сообщает SHOT.
Фотограф предлагал девушкам сделать снимки, даже когда стоматолог того не требовал, утверждая, что зубной передал соответствующую просьбу ему. Когда девушка догадалась, что фотограф говорит неправду, он стал фигурантом дела.
Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Читайте материал «NYT: план США по Украине изменили после обсуждений в Женеве».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.