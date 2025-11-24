Ричмонд
В Москве ликвидируют возгорание на хлебозаводе «Черемушинский»

Пожарные делают всё, чтобы быстрее ликвидировать возгорание на хлебокомбинате в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Хлебозавод «Черёмушинский» в Москве горит. На крыше открытое пламя, третий этаж задымлён. Пострадавших нет. Об этом пишет Telegram-канал ПУЛ МЧС Москвы.

«В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Наметкина, д. 10А, стр. 1. Пожарные проводят работы по тушению огня», — говорится в сообщении от оперативного ведомства.

По прибытии пожарных расчётов установлено загорание на 3-м этаже 5-этажного производственного здания. Проводится тушение. Пострадавших нет. Дальнейшая информация о ЧП уточняется. Сейчас на локализации возгорания работают 31 огнеборец и девять единиц техники.

Сообщается, что завод занимает 10% московского рынка хлеба и выпечки и входит в топ-10 по стране.

Ранее KP.RU сообщил, что квартира жилого дома загорелась на Нагатинской набережной в Москве. Самостоятельно эвакуировались 10 человек. Огнеборцы оперативно локализовали пожар.