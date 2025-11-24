В Москве ликвидируют возгорание на хлебозаводе «Черемушинский»

По прибытии пожарных расчётов установлено загорание на 3-м этаже 5-этажного производственного здания. Проводится тушение. Пострадавших нет. Дальнейшая информация о ЧП уточняется. Сейчас на локализации возгорания работают 31 огнеборец и девять единиц техники.