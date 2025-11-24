В Москве загорелся хлебокомбинат, являющийся одним из крупнейших в России, утверждает SHOT.
Очевидцы говорят, что видели открытое пламя с крыши здания, а также столкнулись с исльным задымлением третьего этажа.
Специалисты уже приехали к месту пожара и ликвидировали его, заявили в МЧС. МЧС сказали, что тушить пожар были отправлены 9 единиц техники и 31 сотрудник.
Пострадавших нет.
