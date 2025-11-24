В Москве потушили пожар на крупнейшем хлебокомбинате «Черёмушки»

Возгорание произошло на третьем этаже пятиэтажного производственного корпуса на улице Наметкина. На место выехали 31 сотрудник МЧС и девять единиц техники. Пожар был локализован, а вскоре ликвидирован. «Черёмушки» входят в число крупнейших хлебокомбинатов России, и благодаря оперативной работе пожарных угрозы жизни людей удалось избежать.