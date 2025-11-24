Боррель выписал США из союзников ЕС

Боррель отметил, что ЕС нужно признать изменения в политическом курсе США.
При президенте США Дональде Трампе Соединенные Штаты больше нельзя считать союзником ЕС. Об этом заявил бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«…Трампа больше нельзя считать союзником Европы, которую даже не консультируют по вопросам, затрагивающим ее собственную безопасность», — написал он в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что ЕС нужно признать изменения в политическом курсе и разработать меры реагирования.
Заявление Жозепа Борреля связано с новым 28-пунктным планом США по урегулированию конфликта, который предусматривает значительные уступки со стороны Украины. Ранее Дональд Трамп высказывал разочарование из-за продолжающихся боевых действий на Украине, несмотря на свои хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, и заявлял о возможности достижения мира между Россией и Украиной.