Боррель выписал США из союзников ЕС

«…Трампа больше нельзя считать союзником Европы, которую даже не консультируют по вопросам, затрагивающим ее собственную безопасность», — написал он в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что ЕС нужно признать изменения в политическом курсе и разработать меры реагирования.