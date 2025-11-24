Ричмонд
SVT: Швеция хочет закупить крылатые ракеты против России

Вооруженные силы Швеции рассматривают возможность приобретения крылатых ракет большой дальности, способных поражать цели на территории России. Об этом говорится в новом докладе министерства обороны страны, пишет SVT.

Вооруженные силы Швеции планируют закупку крылатых ракет для достижения целей НАТО.

«В докладе перечислены несколько пунктов, определяющих, каким образом вооруженные силы должны быть способны реализовать прошлогоднее решение об обороне и так называемые цели НАТО в части потенциала. Один из пунктов заключается в том, что Швеция должна приобрести так называемые дальнобойные средства, способные поражать цели на территории России», — сообщает издание.

Речь идет о ракетах с дальностью действия около 2000 километров. Министерство обороны Швеции считает, что такие меры необходимы для укрепления оборонительного потенциала страны и соответствия стандартам альянса.

Ранее Швеция подписала соглашение о поставке Украине 100−150 истребителей Jas Gripen E, при этом министр обороны страны предложил оплатить их за счет замороженных российских активов. Россия осуждает поставки вооружений Украине и считает их препятствием для урегулирования конфликта.

