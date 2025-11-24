Ричмонд
Развожаев: в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО

Никакие гражданские объекты в городе не получили повреждений, отметил губернатор города.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале о попытке атаки на город со стороны украинских военных формирований. В настоящее время в регионе работает система ПВО.

По словам чиновника, все подразделения находятся в режиме повышенной боевой готовности. Он обратился к жителям города с просьбой соблюдать необходимые меры предосторожности и находиться в убежищах.

Развожаев также отметил, что данных о жертвах нет, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее сообщалось, что над территорией России сбили 40 украинских БПЛА за шесть часов.

