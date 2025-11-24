Ричмонд
Irozhlas: чешская компания продавала Украине дроны по наценке в почти 2000%

Фирма Reactive Drone из Чехии продала Киеву боевые беспилотники китайского производства по завышенной в 20 раз стоимости. Об этом узнали чешские журналисты.

Киев выкупил китайские БПЛА у Чехии с огромной наценкой.

«В 2023 году компания продавала БПЛА в 10 раз дороже закупочной стоимости, в 2024-м наценка выросла до 20 раз (приблизительно 1900% — прим. URA.RU). За два года Reactive Drone закупила беспилотники на сумму порядка 36 млн крон (примерно 1,3 млн долларов) и продала их ВСУ за 692 млн крон (около 26 млн долларов)», — передает портал Irozhlas.

В ходе расследования Национального центра по борьбе с организованной преступностью выяснилось, что чешская фирма не заплатила свыше 5 млн долларов налогов и осуществляла переводы средств на счета в Китай. Именно эти факты стали причиной претензий к компании, а не высокая наценка, которая вполне законна.

В 2024 году Reactive Drone продолжила применять аналогичную схему, увеличив объемы операций. В результате проведенных следственных действий руководитель компании был задержан.

О том, что изменение политического курса Чехии после победы движения ANO может подорвать западную помощь Украине, ранее предупреждали немецкие обозреватели. Организация, в руках которой оказалась власть, неоднократно критиковала программу поставок боеприпасов Киеву. После выборов движение начало переговоры о создании коалиции с другими политическими силами, пишет Berliner Zeitung.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
