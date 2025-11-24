Ричмонд
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения

Аэропорт Краснодара временно не принимает и не отправляет самолеты вечером 24 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Краснодара ввел временный режим ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель Росавиации в Telegram-канале.

По уточнениям Кореняко, ограничения введены для безопасности полетов.

Информация об изменении работы в аэропорту появилась около 22:00 по мск.

Днем ранее в нижегородском аэропорту были введены подобные временные ограничения в воздушном пространстве. В утреннее время было известно о задержке двух рейсов.

В этот же день столичный аэропорт Внуково ввел временные ограничения в работе. Тогда же авиакомпании заверили в корректировке расписания перелетов.