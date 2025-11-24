Ричмонд
Развожаев: Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются нанести удар по городу Севастополь. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

На данный момент в городе активно работает система российской противовоздушной обороны (ПВО). Жителям рекомендуется оставаться в укрытиях.

— Все службы приведены в состояние боевой готовности, — добавил глава в публикации.

Информация о пострадавших отсутствует. Гражданские объекты повреждений не получили.

В этот же день атака украинских беспилотников привела к повреждению четырех частных домов и автомобиля в Воронежской области.

Ранее после падения сбитых дронов ВСУ на Шатурской ГРЭС загорелись трансформаторы. Пожар уже удалось локализовать.