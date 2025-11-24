Силы ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник

«Двадцать четвертого ноября т.г. в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 17 БПЛА — над акваторией Черного моря, шесть БПЛА — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Курской области и по одному БПЛА — над территориями Брянской, Белгородской областей и Краснодарского края», — говорится в сообщении.
