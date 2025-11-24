Инженера Figure AI уволили за заявление о риске перелома черепа роботом

Инженер компании Figure AI подал в суд на своего работодателя после того, как был уволен за предупреждение о том, что роботы могут проломить человеческий череп.
По информации издания CNB News, в своем иске он утверждает, что был уволен незаконно после того, как сообщил генеральному директору о возможных смертельных рисках от роботизированных устройств компании.
Инженер рассказал, что один из роботов компании, из-за технического сбоя, пробил стальную дверь холодильника. По его словам, в случае дальнейших сбоев робот может и человеку проломить череп.
Теперь инженер Figure AI требует восстановления на работе и компенсации за незаконное увольнение, утверждая, что его действия были направлены исключительно на предотвращение возможных трагедий.
Ранее Илон Маск заявил, что Tesla планирует создать «армию человекоподобных роботов».