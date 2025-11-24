Ричмонд
Мерц: мир на Украине не наступит в одночасье

Урегулирование украинского кризиса не произойдет в одно мгновение. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его мнению, мир «не может быть реализован без европейского участия».

Фридрих Мерц высказался по поводу украинского конфликта.

Урегулирование украинского кризиса не произойдет в одно мгновение. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его мнению, мир «не может быть реализован без европейского участия».

«Мир на Украине не наступит в одночасье», — отметил Мерц в рамках неформальной встречи лидеров Евросоюза в Луанде. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Заявление немецкого канцлера контрастирует с позицией главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он называет подход Запада к вопросу перемирия бесперспективным и подчеркивает, что требование немедленного прекращения боевых действий, сопровождаемое поставками оружия, не способствует миру.

