БПЛА повредил многоэтажный дом в Новороссийске

«По предварительной информации, пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома, пострадавших нет», — рассказали там.
Осколками посекло стоящие рядом с домом автомобили. На месте работают оперативные и специальные службы.
Вооруженные силы Украины ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
