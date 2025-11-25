«Почти невозможно было дышать». В Горецком районе рассказали, как спасали малышей при пожаре

Многодетная мама Елизавета Жук оставила детей совсем ненадолго. Летом развелась с мужем и с тех пор воспитывает детей одна. Двое малышей — погодки, старшие дети — в саду и школе. Отлучилась на несколько минут, чтобы их забрать. «Уложила где-то в полчетвертого двоих спать. Один в одной комнате, другая — в другой. Думала, по-быстрому на велосипеде отскочу. Пока забирала старших, позвонили, что уже дымится дом. Оставила в школе и поехала назад», — рассказала мама.