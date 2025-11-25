«Почти невозможно было дышать». В Горецком районе рассказали, как спасали малышей при пожаре

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Овсянка Горецкого района животновод Сергей Шиндиков вынес из горящего дома двоих малышей. Пожар произошел, пока их мама отлучилась. Как спасали детей, рассказали в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
Мужчина заходил в горящий дом трижды. Сквозь густой дым и огонь почти невозможно было дышать и что-либо разглядеть. Первые две попытки оказались безуспешными. Повезло, что в тот день не было мороза. Люди поливали Сергея водой из ведра прямо из лужи. К третьей попытке прибыли сотрудники МЧС.
«Мужыкi адразу пабеглi наперад, я за iмi. Чую, плач. Павярнуўся, зачапiўся нагой. Гляджу, дзяўчонка. Ну я пад паху. Чую, зноў плач. Другi далей. Я таго за нагу падцягнуў, пад хапак и вынес», — рассказал Сергей Шиндиков.
Обстоятельства, которые предшествовали возникновению пожара, предстоит установить. Все комнаты жилого дома были оборудованы АПИ. «Во многом благодаря сработавшим автономным пожарным извещателям удалось своевременно обнаружить и оповестить о пожаре», — сказал начальник Горецкого РОЧС Дмитрий Козлов.
Первую медицинскую помощь детям оказали на месте и срочно доставили в реанимацию Могилевской областной детской больницы. Там они получили весь комплекс необходимых обследований и манипуляций. У обоих малышей отравление угарным газом. Трехлетний мальчик был в более тяжелом состоянии. Ему потребовалась искусственная вентиляция легких. Врачи единодушны: фактор времени стал решающим.
«Мальчику требуется еще незначительная подача кислорода. Девочка уже без кислорода. Находятся оба малыша в сознании. Кушают, динамика, состояние положительное», — рассказала врач-анестезиолог-реаниматолог больницы Марина Романишко.
Многодетная мама Елизавета Жук оставила детей совсем ненадолго. Летом развелась с мужем и с тех пор воспитывает детей одна. Двое малышей — погодки, старшие дети — в саду и школе. Отлучилась на несколько минут, чтобы их забрать. «Уложила где-то в полчетвертого двоих спать. Один в одной комнате, другая — в другой. Думала, по-быстрому на велосипеде отскочу. Пока забирала старших, позвонили, что уже дымится дом. Оставила в школе и поехала назад», — рассказала мама.
В доме полностью уничтожена кухня, остальные комнаты нуждаются в ремонте. Пока мать с детьми находится в Горецкой ЦРБ, где им предоставлены временный кров и питание. Вопросом жилья занимается сельский исполком. Скорее всего семье предоставят комнату в общежитии — ту самую, откуда они съехали год назад, когда получили новый дом по льготному кредиту как многодетные.
На помощь сразу же откликнулись люди. «Уже в субботу-воскресенье интернет взорвался. Побежали люди собирать кто вещи, кто продукты питания. Мне звонили и предприниматели, говорили, какая необходима помощь, может, в строительных материалах, может, какие-то бытовые приборы», — рассказал председатель Овсянковского сельского исполнительного комитета Сергей Глушаков.
Как сообщалось, пожар в частном жилом доме в агрогородке Овсянка произошел днем 21 ноября. В результате происшествия пострадали двое детей в возрасте 2 и 3 лет. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Проверку проводит Горецкий районный отдел Следственного комитета. -0-