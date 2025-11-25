Ричмонд
Украинский БПЛА повредил многоэтажный дом в Новороссийске

В Новороссийске в результате атаки беспилотного летательного аппарата повреждён многоэтажный жилой дом. Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, ущерб получила одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного здания.

В результате инцидента пострадавших нет. Осколками посечены припаркованные рядом с домом автомобили. На месте работают экстренные службы.

Как уточнил в телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко, из-за вмешательства хакеров в систему городского оповещения жители слышали предупреждения о химической, радиоактивной и штормовой угрозе. Однако на данный момент в городе действует только угроза атаки БПЛА.

Ранее Life.ru сообщал, что с 20:00 до 23:00 по московскому времени расчётами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Наибольшее количество воздушных целей нейтрализовано над акваторией Чёрного моря (17 единиц) и над Азовским морем (шесть БПЛА).

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

