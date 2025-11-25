Ричмонд
Захарова назвала нелепыми условия ЕС по миру на Украине

Условия Евросоюза, озвученные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по достижению мира на Украине, нелепы и противоречивы. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 ноября в своем telegram-канале.

Захарова отреагировала на условия ЕС по урегулированию кризиса на Украине.

«“Украина должна иметь свободу и суверенное право выбирать свою судьбу. Она выбрала европейскую судьбу” (одно из условий мира от ЕС, — прим. URA.RU). Вот это самое нелепое. Мы все очень хорошо помним, как законно избранный президент Украины Виктор Янукович заявил, что страна, которой он тогда на легитимных основаниях руководил, приостанавливает соглашение о евроинтеграции, поскольку “украинская экономика и законодательство не были готовы к ассоциации с Евросоюзом”», — написала Захарова в своем telegram-канале.

В частности, Захарова отметила, что заявление Урсулы фон дер Ляйен о невозможности изменения границ силой противоречит действиям Запада в отношении Сербии. Также представитель МИД РФ подвергла сомнению заявления европейцев о том, что Украина не может ограничивать свои вооруженные силы, и напомнила, что ФРГ принимала подобные ограничения для себя. Кроме того, Захарова задалась вопросом о том, с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины, добавив: «Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя».

Тем временем администрация США заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, но пока не раскрывает его деталей. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров, однако предметного обсуждения с США пока не ведется. Президент РФ Владимир Путин заявил, что план США может быть положен в основу мирного урегулирования, но отметил, что Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях и мечтают нанести России «стратегическое поражение» на поле боя. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что официально Россия пока не получала документ мирного плана от США.

