Захарова назвала нелепыми условия ЕС по миру на Украине

Тем временем администрация США заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, но пока не раскрывает его деталей. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров, однако предметного обсуждения с США пока не ведется. Президент РФ Владимир Путин заявил, что план США может быть положен в основу мирного урегулирования, но отметил, что Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях и мечтают нанести России «стратегическое поражение» на поле боя. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что официально Россия пока не получала документ мирного плана от США.