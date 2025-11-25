В Новороссийске в результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом

В Новороссийске поврежден 16-этажный дом из-за атаки украинского беспилотника. Также осколки повредили несколько автомобилей. Об этом сообщили представители оперштаба Краснодарского края.
Как стало известно, пока есть данные о повреждении угловой квартиры, расположенной на самом верхнем этаже 16-этажки. К счастью, люди не пострадали.
«Пострадавших нет», — уточнили в оперштабе.
В то же время известно, что осколки повредили несколько припаркованных поблизости от многоэтажки автомобилей.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за три часа сбили 31 БПЛА ВСУ над регионами РФ.
KP.RU уточнил, что 17 дронов ликвидировали над Черным и 6 над Азовским морями. Еще 8 беспилотников уничтожены над регионами РФ, включая Крым, Курскую, Брянскую, Белгородскую области и Краснодарский край.