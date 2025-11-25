Ричмонд
В Новороссийске в результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом

В оперштабе Краснодарского края рассказали о последствиях атаки украинских дронов.

В Новороссийске поврежден 16-этажный дом из-за атаки украинского беспилотника. Также осколки повредили несколько автомобилей. Об этом сообщили представители оперштаба Краснодарского края.

Как стало известно, пока есть данные о повреждении угловой квартиры, расположенной на самом верхнем этаже 16-этажки. К счастью, люди не пострадали.

«Пострадавших нет», — уточнили в оперштабе.

В то же время известно, что осколки повредили несколько припаркованных поблизости от многоэтажки автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за три часа сбили 31 БПЛА ВСУ над регионами РФ.

KP.RU уточнил, что 17 дронов ликвидировали над Черным и 6 над Азовским морями. Еще 8 беспилотников уничтожены над регионами РФ, включая Крым, Курскую, Брянскую, Белгородскую области и Краснодарский край.

