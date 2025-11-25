Мужчину, пытавшегося взорвать газ в жилом доме, задержали в Новой Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который планировал устроить взрыв газа в жилом доме в Новой Москве. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в mk.ru.
Инцидент произошел в поселке Марьино. Оттуда в полицию поступил звонок от россиянина, который сообщил о своих намерениях.
Сотрудники оперативно прибыли на место. Информация подтвердилась — хозяин квартиры открыл три газовые конфорки.
Взрыв удалось предотвратить, мужчину задержали, передает газета.
19 ноября в городе Алексеевке Белгородской области также произошел взрыв газовоздушной смеси, есть пострадавшие.
Кроме того, взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Казани, один человек погиб.