В Новороссийске из-за атаки БПЛА ранен человек

«В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА на частный дом ранен один человек. Пострадавшего мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, на месте работают специальные и экстренные службы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше