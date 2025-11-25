Ричмонд
В Новороссийске из-за атаки БПЛА ранен человек

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Мужчина ранен из-за падения обломков БПЛА на частный дом в Новороссийске, пострадавшего госпитализировали, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

«В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА на частный дом ранен один человек. Пострадавшего мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, на месте работают специальные и экстренные службы.

