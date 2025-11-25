Мать уронила младенца в кастрюлю с кипящим супом, у ребёнка 90% ожогов тела

В Одинцове младенец получил ожоги 90% тела после того, как мать уронила его в кастрюлю с кипящим супом. Об этом информирует источник РЕН ТВ.
Согласно данным собеседника издания, происшествие в Лесном городке случилось во время приготовления пищи. Тогда ребенок, находившийся на руках у матери, упал прямо в кастрюлю.
Сейчас пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное для сохранения его жизни.
Как ранее писал «КП — Якутия», шестилетний мальчик получил термический ожог, когда случайно опрокинул на себя чашку с кипятком. Пострадавший был немедленно доставлен в местную больницу.
По информации «Комсомольской правды — Хабаровск», после несчастного случая во дворе частного дома в Еврейской автономной области годовалый мальчик с серьезными ожогами был также доставлен в больницу.