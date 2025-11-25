Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать уронила младенца в кастрюлю с кипящим супом, у ребёнка 90% ожогов тела

Пострадавший от падения в кастрюлю с супом мледенец госпитализирован.

Источник: Комсомольская правда

В Одинцове младенец получил ожоги 90% тела после того, как мать уронила его в кастрюлю с кипящим супом. Об этом информирует источник РЕН ТВ.

Согласно данным собеседника издания, происшествие в Лесном городке случилось во время приготовления пищи. Тогда ребенок, находившийся на руках у матери, упал прямо в кастрюлю.

Сейчас пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное для сохранения его жизни.

Как ранее писал «КП — Якутия», шестилетний мальчик получил термический ожог, когда случайно опрокинул на себя чашку с кипятком. Пострадавший был немедленно доставлен в местную больницу.

По информации «Комсомольской правды — Хабаровск», после несчастного случая во дворе частного дома в Еврейской автономной области годовалый мальчик с серьезными ожогами был также доставлен в больницу.