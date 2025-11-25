Ричмонд
Из-за атаки БПЛА на Новороссийск пострадал человек

В Новороссийске в результате падения обломков беспилотника на частный дом ранен мужчина. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Обломки БПЛА упали на частный дом в Новороссийске.

«Пострадавшего мужчину госпитализировали. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края в telegram-канале. Обломки беспилотного летательного аппарата упали на частный дом в Новороссийске.

Ранее в Новороссийске уже фиксировался инцидент с падением БПЛА. Тогда были повреждены многоквартирный дом и несколько квартир, выбиты стекла, также пострадал мужчина.

