Из-за атаки БПЛА на Новороссийск пострадал человек

Обломки БПЛА упали на частный дом в Новороссийске.
В Новороссийске в результате падения обломков беспилотника на частный дом ранен мужчина. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
«Пострадавшего мужчину госпитализировали. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края в telegram-канале. Обломки беспилотного летательного аппарата упали на частный дом в Новороссийске.
Ранее в Новороссийске уже фиксировался инцидент с падением БПЛА. Тогда были повреждены многоквартирный дом и несколько квартир, выбиты стекла, также пострадал мужчина.