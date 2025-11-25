Ричмонд
Губернатор Развожаев: в Севастополе отражают атаку ВСУ, работает ПВО

В Севастополе все службы приведены в состояние боевой готовности на фоне отражения атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе отражают атаку ВСУ с воздуха. В городе-герое работают силы противовоздушной обороны.

Информация об этом появилась около 23:00 по мск.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Развожаев сообщил, что, согласно данным спасателей, к этому часу в городе не зафиксировано повреждений гражданских объектов.

Глава региона также призвал население сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Несколькими днями ранее ВСУ произвели массовую атаку с неба на крымский регион. В результате на Южном берегу Крыма получил повреждения санаторий «Форос», пострадали 16 человек и трое погибли.