Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина получил ранения при падении обломков БПЛА на дом в Новороссийске

В Новороссийске мужчина получил ранения из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата на частный дом. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Источник: Life.ru

«Пострадавшего госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — уточнили в оперштабе.

Как добавил мэр города Андрей Кравченко, обломки беспилотника попали в два многоэтажных дома: пострадали четыре квартиры. На месте работают специальные и экстренные службы. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и следовать указаниям оперативных служб. На базе школы № 29 развёрнут пункт временного размещения.

Дом в Новороссийске повреждён после атаки БПЛА. Видео © Telegram / SHOT.

Ранее Life.ru писал, что в Новороссийске беспилотник повредил многоэтажный жилой дом. Осколки затронули угловую квартиру на верхнем этаже и припаркованные рядом автомобили. Из-за вмешательства хакеров в систему городского оповещения жители получили ложные предупреждения о химической и радиоактивной угрозе, что не соответствует действительности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше