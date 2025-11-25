Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске второй многоквартирный дом попал под атаку БПЛА

В ходе продолжающейся атаки беспилотных летательных аппаратов на Новороссийск обломки дронов повредили сразу два многоквартирных дома. В результате падения частей БПЛА ущерб нанесен четырем квартирам в жилых зданиях. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

В Новороссийске обломки сбитых беспилотников повредили два жилых дома.

В ходе продолжающейся атаки беспилотных летательных аппаратов на Новороссийск обломки дронов повредили сразу два многоквартирных дома. В результате падения частей БПЛА ущерб нанесен четырем квартирам в жилых зданиях. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Обломки беспилотника попали в два многоэтажных дома: пострадали четыре квартиры. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы», — сообщает Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

Для жителей, чьи дома могли пострадать, на базе школы № 29 был оперативно развернут пункт временного размещения. Мэр также сообщил, что в городе есть один пострадавший: местный житель получил осколочное ранение, он госпитализирован, и ему оказывают необходимую помощь. Власти призвали население соблюдать меры безопасности, не приближаться к окнам и строго соблюдать запрет на фото- и видеосъемку работы систем противовоздушной обороны.

Ранее в Новороссийске уже фиксировались случаи падения обломков БПЛА. Были повреждены многоквартирные дома и гражданское судно в порту, несколько человек получили травмы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше