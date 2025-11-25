Ричмонд
В Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоэтажных дома

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Четыре квартиры в двух многоэтажных домах получили повреждения из-за падения обломков БПЛА. Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Источник: РИА "Новости"

«Обломки беспилотника попали в два многоэтажных дома: пострадали четыре квартиры. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы», — написал Кравченко.

Он добавил, что в городе развернут пункт временного размещения на базе школы № 29.

Ранее Кравченко сообщал, что один человек получил ранения в результате падения обломков БПЛА на частный дом в Новороссийске.

