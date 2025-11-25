В Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоэтажных дома

«Обломки беспилотника попали в два многоэтажных дома: пострадали четыре квартиры. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы», — написал Кравченко.
Он добавил, что в городе развернут пункт временного размещения на базе школы № 29.
Ранее Кравченко сообщал, что один человек получил ранения в результате падения обломков БПЛА на частный дом в Новороссийске.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше