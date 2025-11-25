В результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадал человек

В результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата на территорию частного домовладения в Новороссийске пострадал человек.
Соответствующую информацию распространил оперативный штаб Краснодарского края через свой Telegram-канал. Согласно официальному заявлению, инцидент привел к тому, что один мужчина получил ранения. После происшествия его в оперативном порядке доставили в медицинское учреждение для госпитализации, где врачи в настоящее время оказывают ему всю необходимую помощь.
На место происшествия незамедлительно выехали и приступили к работе сотрудники всех экстренных служб. Между тем, глава города Андрей Кравченко сообщил, что в воздушном пространстве Новороссийска продолжаются мероприятия по отражению атаки дронов. Он обратился к горожанам с настоятельной рекомендацией соблюдать меры предосторожности.
Ранее сообщалось, что в Севастополе отражают атаку ВСУ.
