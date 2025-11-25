Ричмонд
Новосибирский суд оставил в СИЗО мать, арестованную за убийство дочери

Адвокат просил изменить ей меру пресечения.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске суд отказался изменить меру пресечения жительнице Алтайского края, арестованной за убийство 8-месячной дочери. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске.

Трагедия произошла в ночь с 4 на 5 августа в поселке Березовка Рубцовского района. По данным СУ СКР по Алтайскому краю, 43-летняя мать в состоянии опьянения укладывала 8-месячную дочь спать. Девочка плакала, тогда мать несколько раз ударила ее по голове.

От полученных травм ребенок скончался, после чего мать отнесла тело в ближайший лес. Утром она заявила в полицию о пропажи дочери, полиция обнаружила тело ребенка. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, Алтайский краевой суд арестовал обвиняемую.

— В суд поступила апелляционная жалоба защитника подозреваемой с просьбой изменить меру пресечения на другую, не связанную с лишением свободы. Судебной коллегией жалоба адвоката оставлена без удовлетворения, решение об аресте оставлено без изменения, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.