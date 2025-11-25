Новосибирский суд оставил в СИЗО мать, арестованную за убийство дочери

Трагедия произошла в ночь с 4 на 5 августа в поселке Березовка Рубцовского района. По данным СУ СКР по Алтайскому краю, 43-летняя мать в состоянии опьянения укладывала 8-месячную дочь спать. Девочка плакала, тогда мать несколько раз ударила ее по голове.