БПЛА атаковали многоквартирный дом в Новороссийске

В Новороссийске зафиксирован очередной инцидент с попаданием фрагментов беспилотного летательного аппарата в жилое здание.

В Новороссийске зафиксирован очередной инцидент с попаданием фрагментов беспилотного летательного аппарата в жилое здание. Согласно информации, распространённой оперативным штабом Краснодарского края, обломки дрона повредили ещё один многоквартирный дом.

По предварительным данным, в результате данного происшествия жертв и пострадавших нет. В своём официальном сообщении в Telegram-канале штаб уточнил, что разрушения затронули три квартиры, расположенные на одиннадцатом и двенадцатом этажах строения.

Вследствие падения обломков в одном из помещений возник пожар, однако спасательные подразделения оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу сотрудники всех специальных и оперативных служб, которые проводят необходимые мероприятия.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадал человек.

