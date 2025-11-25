Ричмонд
Из-за атаки БПЛА в Геленджике пострадал человек

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Два частных дома повреждены в результате атаки беспилотника в селе Кабардинка Геленджика, по одному из адресов пострадал мужчина, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

«В селе Кабардинка Геленджика в результате атаки БПЛА повреждены два частных дома. По одному из адресов пострадал мужчина, который в момент отражения атаки находился на улице», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

В оперштабе добавили, что мужчина получил ранение ноги ниже колена. Угрозы жизни нет, пострадавшего госпитализировали в одну из больниц города для оказания необходимой медицинской помощи.

Отмечается, что по еще одному адресу из-за падения обломков начался пожар. Оперативные службы ликвидируют возгорание.

