Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки вражеского дрона упали на многоквартирный дом в Новороссийске

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали в жилой дом в Новороссийске. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали в жилой дом в Новороссийске. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет.

— В Новороссийске обломки беспилотника попали в еще один многоквартирный дом, — добавили в Telegram-канале ведомства.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются нанести удар по городу.

Кроме того, с 20:00 по 23:00 24 ноября силы ПВО сбили 31 вражеский дрон над России. Атакам подверглись Брянская, Белгородская, Курская области и другие регионы страны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше