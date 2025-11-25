Обломки вражеского дрона упали на многоквартирный дом в Новороссийске

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали в жилой дом в Новороссийске. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет.
— В Новороссийске обломки беспилотника попали в еще один многоквартирный дом, — добавили в Telegram-канале ведомства.
До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются нанести удар по городу.
Кроме того, с 20:00 по 23:00 24 ноября силы ПВО сбили 31 вражеский дрон над России. Атакам подверглись Брянская, Белгородская, Курская области и другие регионы страны.