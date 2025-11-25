В Одессе мобилизовали мужчину, бросив его собаку привязанной на улице

Ранее Life.ru рассказывал, как в Одессе мужчина подорвал себя вместе с сотрудниками ТЦК гранатой, чтобы не ехать на фронт. Мобилизованный мужчина подорвал гранату в Пересыпском районном центре комплектования. Мобилизованный погиб — ему было 42 года. Ещё один человек, военнослужащий центра, получил ранения и попал в больницу.