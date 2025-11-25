В Одессе мобилизовали мужчину, бросив его собаку привязанной на улице

Мобилизация в Одессе. Видео © Telegram / Подслушано Одесса Новости.
Военкомы заметили мужчину во время выгула собаки и погнались за прохожим с криками «стой, ****». Владелец с питомцем не успели спастись от «бусификации». Мужчину нагнали возле подъезда, когда он уже добежал до дома, но не успел открыть дверь.
В итоге владельца «бусифицировали», а несчастного питомца бросили одного на улице, привязав к поручню.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Одессе мужчина подорвал себя вместе с сотрудниками ТЦК гранатой, чтобы не ехать на фронт. Мобилизованный мужчина подорвал гранату в Пересыпском районном центре комплектования. Мобилизованный погиб — ему было 42 года. Ещё один человек, военнослужащий центра, получил ранения и попал в больницу.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.