Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье пит-стопы проверяют после гибели человека: что уже выявили

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября, ФедералПресс. К проверкам пит-стопов в Приморском крае правоохранительные органы приступили после трагического инцидента, унесшего жизнь сотрудника придорожного кафе. Нарушения, выявленные в ходе масштабных рейдов, оказались серьезными. В настоящее время речь идет о демонтаже некоторых объектов.

Источник: РИА "Новости"

«Проверим все — от законности размещения до безопасности подъездов», — заявила старший помощник прокурора Приморского края Александра Кленина.

Проверка, в которой участвуют сотрудники Роспотребнадзора, ГИБДД и администрации Владивостока, уже установила грубые нарушения.

Так, на улице Некрасовской пит-стоп оказался расположен вплотную к проезжей части, хотя его наличие там не было согласовано. Владелец сети Иван Радашевский признал, что объект стоит незаконно с 2012 года, однако не счел это критичным нарушением. Еще один объект на Катерной, по решению суда 2017 года подлежавший демонтажу за несоответствие требованиям безопасности, продолжает функционировать.

Напомним, жесткое ДТП произошло 14 ноября. Иномарка на скорости въехала в пит-стоп, который буквально смяло, в результате чего четыре человека получили травмы различной степени тяжести, одна сотрудница кафе скончалась.