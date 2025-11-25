В Приморье пит-стопы проверяют после гибели человека: что уже выявили

Так, на улице Некрасовской пит-стоп оказался расположен вплотную к проезжей части, хотя его наличие там не было согласовано. Владелец сети Иван Радашевский признал, что объект стоит незаконно с 2012 года, однако не счел это критичным нарушением. Еще один объект на Катерной, по решению суда 2017 года подлежавший демонтажу за несоответствие требованиям безопасности, продолжает функционировать.