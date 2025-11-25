В Приморье пит-стопы проверяют после гибели человека: что уже выявили

«Проверим все — от законности размещения до безопасности подъездов», — заявила старший помощник прокурора Приморского края Александра Кленина.
Проверка, в которой участвуют сотрудники Роспотребнадзора, ГИБДД и администрации Владивостока, уже установила грубые нарушения.
Так, на улице Некрасовской пит-стоп оказался расположен вплотную к проезжей части, хотя его наличие там не было согласовано. Владелец сети Иван Радашевский признал, что объект стоит незаконно с 2012 года, однако не счел это критичным нарушением. Еще один объект на Катерной, по решению суда 2017 года подлежавший демонтажу за несоответствие требованиям безопасности, продолжает функционировать.
Напомним, жесткое ДТП произошло 14 ноября. Иномарка на скорости въехала в пит-стоп, который буквально смяло, в результате чего четыре человека получили травмы различной степени тяжести, одна сотрудница кафе скончалась.