Что известно о попадании обломков БПЛА в жилые дома Новороссийска

В Новороссийске обломки БПЛА повредили многоквартирный дом. Чуть позже стало известно, что пострадала еще одна многоэтажка. Помощь медиков понадобилась мужчине. Для людей развернули пункт временного размещения на базе местной школы. Подробнее о произошедшем читайте в материале URA.RU.

БПЛА пытались атаковать Новороссийск.

Что произошло в Новороссийске.

На город совершили атаку беспилотные летательные аппараты. Обломки дронов упали на жилые дома, повредив их. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Андрей Кравченко.

Что повреждено в Новороссийске после атаки БПЛА.

Обломки дронов повредили два многоквартирных дома в Новороссийске.

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата повреждены два многоэтажных дома — ущерб нанесен четырем квартирам, рассказал Кравченко. На месте происшествия находятся представители специальных и экстренных служб.

Пострадавшие после атаки на Новороссийск.

Обломки беспилотного летательного аппарата также упали на частный дом. В результате травмы получил мужчина. По информации оперативного штаба Краснодарского края, пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают всю необходимую помощь.

Пункт временного размещения.

На базе местной школы развернули пункт временного размещения (архивное фото).

В городе развернули пункт временного размещения для приема жителей, пострадавших в результате атаки БПЛА. Он действует на базе школы № 29. О готовности объекта заявил мэр Андрей Кравченко.

Сбой в работе системы оповещения.

В нескольких районах города жители зафиксировали срабатывание не только сирен, но и голосового оповещения, информирующего о различных чрезвычайных ситуациях. Причиной инцидента стало несанкционированное вмешательство в работу городской системы оповещения, уточнил глава города. Специалисты отреагировали на ЧП и принимают меры, чтобы предотвратить повторение подобной ситуации.

Отмена авиарейсов в Сочи.

Работа аэропорта Сочи временно приостановлена.

Временно ограничена работа аэропорта Сочи. Делается это в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. После снятия ограничений аэропорт будет готов к возобновлению работы. Авиакомпании уведомят пассажиров о любых изменениях в расписании, рассказали в пресс-службе авиагавани.

