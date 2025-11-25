СМИ: Пациента, лежащего рядом с пистолетом, нашли в клинике Боткина

Сотрудники петербургской клиники имени Боткина обнаружили в раздевалке мужчину, рядом с которым лежал пистолет. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщили в Telegram-канале «Mash на Мойке».
По словам очевидцев, пациент должен был проходить процедуру по очищению крови. Мужчина лечился планово, из-за чего периодически появлялся на диализе.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, как ему удалось пронести оружие в медицинское учреждение, уточнили в публикации.
В Свердловской области также было найдено тело 37-летней лаборантки медсанчасти, которая покончила с собой после того, как осознала, что стала жертвой мошенников.
Кроме того, 11 ноября в больнице подмосковного Раменского утром обнаружили труп 65-летнего пациента со следами насильственной смерти.