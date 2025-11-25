Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ на село в Геленджике

Житель села Кабардинка в Геленджике получил ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Мужчина находился на улице, когда силы противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку дронов. Тогда же он получил ранение ноги ниже колена.
— Угрозы жизни нет, пострадавшего госпитализировали в одну из больниц города для оказания необходимой медицинской помощи, — добавили в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, из-за удара дронов ВСУ повредились два частных дома — внутри начались пожары. Сотрудники экстренных служб их уже ликвидировали.
В этот же день обломки украинского БПЛА попали в жилой дом в Новороссийске. Пострадавших в результате произошедшего нет.