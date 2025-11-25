В Новосибирске таксист не смог смягчить приговор за убийство пассажира после конфликта с перевозкой собаки. Подробности сообщили КП-Новосибирск в апелляционном отделе прокуратуры Новосибирской области.
Убийство произошло в ночь на 13 августа 2023 года в Дзержинском районе. 25-летний таксист приехал на вызов, его встретили трое мужчин и женщина, один из них был пьян. Нетрезвый пассажир потребовал везти его с собакой, таксист отказался. Возник конфликт, водитель взял нож из бардачка и спрятал в карман.
По версии осужденного, на него напали втроем и стали избивать, тогда он достал нож и ударил самого пьяного, после чего сел в машину и уехал. От удара 35-летний пассажир скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Иностранец не стал звонить в поддержку — связался с братом, тот помог ему бросить машину, ездил на место преступления. После этого таксист поехал на Хилокский рынок и неустановленным способом сбежал за границу в Казахстан. Оттуда он перебрался в Турцию, через 3 месяца вернулся в Казахстан. Пытался уехать в Таджикистан, но был задержан и передан в Россию.
Обвиняемый вину не признал — якобы он оборонялся, так как потерпевший говорил про пистолет и держал что-то в руках. Дзержинский районный суд назначил ему 9 лет в колонии строгого режима, осужденный обжаловал приговор.
— Судебная коллегия Новосибирского областного суда отклонила доводы адвоката о невиновности осужденного, о том, что он находился в состоянии необходимой обороны. Решение в части квалификации преступления и меры наказания оставлен без изменений. Приговор вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Екатерина Махова, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.