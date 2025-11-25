Пятый многоэтажный дом в Краснодарском крае поврежден беспилотником ВСУ

Беспилотник повредил многоэтажный дом Новороссийска.
В селе Мысхако под Новороссийском обломки беспилотника повредили пятый многоэтажный жилой дом. Об этом сообщили в Оперштабе региона.
«Обломки БПЛА попали в пятиэтажный многоквартирный дом. В результате падения фрагментов беспилотника пострадавших нет. Произошло возгорание в одной из квартир, которое оперативно ликвидировали. Специалисты продолжают работу на месте происшествия для оценки масштабов повреждений», — сообщили оперативные службы.
