Пятый многоэтажный дом в Краснодарском крае поврежден беспилотником ВСУ

В селе Мысхако под Новороссийском обломки беспилотника повредили пятый многоэтажный жилой дом. Об этом сообщили в Оперштабе региона.

Беспилотник повредил многоэтажный дом Новороссийска.

«Обломки БПЛА попали в пятиэтажный многоквартирный дом. В результате падения фрагментов беспилотника пострадавших нет. Произошло возгорание в одной из квартир, которое оперативно ликвидировали. Специалисты продолжают работу на месте происшествия для оценки масштабов повреждений», — сообщили оперативные службы.

