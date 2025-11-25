В Геленджике при атаке БПЛА ВСУ повреждены два частных дома

Два жилых строения получили повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в Кабардинке, есть один пострадавший, информирует оперштаб Кубани.
«В селе Кабардинка Геленджика в результате атаки БПЛА повреждены два частных дома. По одному из адресов пострадал мужчина, который в момент отражения атаки находился на улице», — говорится в сообщении.
По данным оперштаба, у пострадавшего диагностировано «ранение ноги ниже колена». Мужчина госпитализирован.
«По ещё одному адресу из-за падения обломков начался пожар. Оперативные службы ликвидируют возгорание. По всем адресам работают экстренные и специальные службы», — говорится в публикации.
В 01:34 мск стало известно, что возгорание ликвидировано. Пострадавшие отсутствуют. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
В Новороссийске обломки БПЛА попали в ещё один многоэтажный дом, повреждения получили три квартиры на 11 и 12 этажах. В одном из помещений началось возгорание, оно ликвидировано. Пострадавших нет.
Кроме того, в Южном районе города обломки дрона упали на зелёную зону.
«Взрывной волной в расположенном неподалёку здании столовой выбило окна. Пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы», — заявили в оперштабе.
В населённом пункте Мысхако Новороссийска обломки беспилотника ВСУ попали в пятиэтажный дом. Зафиксировано возгорание в одной из квартир, его ликвидировали. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске многоэтажный дом получил повреждения в результате беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины.