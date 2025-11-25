Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура в Приморье взыскала с «дроппера» более полумиллиона рублей

Прокуратура в судебном порядке добилась взыскания 500 тыс. рублей с «дроппера» в Приморье, сообщила пресс-служба надщорного ведомства.

Источник: ДЕЙТА

В апреле 2023 года 66-летняя пенсионерка из Дальнереченска перевела более миллиона рублей на три банковских счета, поверив обещаниям о выгодных инвестициях. Часть средств — 400 тыс. рублей — оказалась на карте 23-летнего жителя села Томилово Новосибирской области, который предоставил её для незаконных операций.

Дальнереченский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с молодого человека суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование деньгами. Мошковский районный суд Новосибирской области полностью удовлетворил иск, взыскав с «дроппера» более 500 тыс. рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Ранее аналогичные иски о взыскании с других «дропперов» сумм в 400 тыс. и более 300 тыс. рублей были удовлетворены или находятся на рассмотрении в суде.