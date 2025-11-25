Прокуратура в Приморье взыскала с «дроппера» более полумиллиона рублей

В апреле 2023 года 66-летняя пенсионерка из Дальнереченска перевела более миллиона рублей на три банковских счета, поверив обещаниям о выгодных инвестициях. Часть средств — 400 тыс. рублей — оказалась на карте 23-летнего жителя села Томилово Новосибирской области, который предоставил её для незаконных операций.