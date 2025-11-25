ТАСС: ущерб от действий продюсера «Ласкового мая» составил 500 млн рублей

Эту информацию журналистам подтвердила адвокат семьи артиста Юрия Шатунова — Асель Мухтарова-Казарновская. По ее словам, дело было возбуждено в 2021 году в связи с присвоением денежных средств, которые полагались поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение его песен. Вдова поэта в рамках уголовного дела признана потерпевшей.