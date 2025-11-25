Пушилин заявил о разрушении ВСУ участка канала Северский Донец — Донбасс

«Эту работу мы начинаем на упреждение, ну, скажем так, загодя, исходя из того, что это единственная возможность для нас в полной мере обеспечить Донбасс водой. Поэтому, конечно же, канал Северский Донец — Донбасс будет восстановлен. И чем больше подготовительных мероприятий сделаем мы сейчас, тем легче и быстрее будет его восстановить после освобождения Славянска», — подчеркнул глава региона.