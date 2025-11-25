Пушилин заявил о разрушении ВСУ участка канала Северский Донец — Донбасс

«Та часть канала (Северский Донец — Донбасс), которая находится под контролем вооруженных формирований Украины, конечно, она разрушена. Конечно, она повреждена, причем и разрывами боеприпасов, и умышленным повреждением со стороны вооруженных формирований Украины, но еще и временем. Потому что канал без воды, водонасосные станции, которые частично и так были повреждены, конечно же, они требуют ремонта, а где-то какие-то участки попросту замены», — рассказал Пушилин.
По его словам, ведется постоянный мониторинг тех участков канала, которые находятся на освобожденной территории, выстраивается план восстановительных работ уже сейчас.
«Эту работу мы начинаем на упреждение, ну, скажем так, загодя, исходя из того, что это единственная возможность для нас в полной мере обеспечить Донбасс водой. Поэтому, конечно же, канал Северский Донец — Донбасс будет восстановлен. И чем больше подготовительных мероприятий сделаем мы сейчас, тем легче и быстрее будет его восстановить после освобождения Славянска», — подчеркнул глава региона.
После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец — Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон — Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее всё равно не хватает. Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождения Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения республики.