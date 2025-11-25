Рабочий упал с крыши строящегося здания в Приморье

В Арсеньеве на строительной площадке произошел несчастный случай, в результате которого пострадал рабочий. Инцидент случился 24 ноября на улице Советской, где ведется строительство одного из объектов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По данным прокуратуры Приморского края, работник упал с крыши строящегося здания. Причиной падения стало нарушение правил безопасности при проведении строительных работ. В результате падения здоровью мужчины был причинен значительный вред.
Прокуратура взяла расследование этого происшествия на особый контроль. Надзорное ведомство проверит, как соблюдались требования законодательства об охране труда и технике безопасности при организации строительных работ.
Также прокуратура будет следить за ходом проверки, которую проводит Государственная инспекция труда по расследованию данного несчастного случая.