Рабочий упал с крыши строящегося здания в Приморье

В Арсеньеве на строительной площадке произошел несчастный случай, в результате которого пострадал рабочий. Инцидент случился 24 ноября на улице Советской, где ведется строительство одного из объектов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».