Рабочий упал с крыши строящегося здания в Приморье

Мужчина выжил, но получил травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Арсеньеве на строительной площадке произошел несчастный случай, в результате которого пострадал рабочий. Инцидент случился 24 ноября на улице Советской, где ведется строительство одного из объектов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

По данным прокуратуры Приморского края, работник упал с крыши строящегося здания. Причиной падения стало нарушение правил безопасности при проведении строительных работ. В результате падения здоровью мужчины был причинен значительный вред.

Прокуратура взяла расследование этого происшествия на особый контроль. Надзорное ведомство проверит, как соблюдались требования законодательства об охране труда и технике безопасности при организации строительных работ.

Также прокуратура будет следить за ходом проверки, которую проводит Государственная инспекция труда по расследованию данного несчастного случая.