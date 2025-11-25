Обломки БПЛА попали в грузовик в Новороссийске

«В селе Борисовка Новороссийска обломки беспилотника попали в грузовик. Фура после попадания загорелась. Водитель успел покинуть кабину, не пострадал», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
В оперштабе добавили, что пожар, возникший от попадания обломков, оперативно ликвидирован.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше