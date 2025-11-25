Ричмонд
Обломки БПЛА попали в грузовик в Новороссийске

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Обломки беспилотника попали в грузовик в селе Борисовка Новороссийска, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

«В селе Борисовка Новороссийска обломки беспилотника попали в грузовик. Фура после попадания загорелась. Водитель успел покинуть кабину, не пострадал», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

В оперштабе добавили, что пожар, возникший от попадания обломков, оперативно ликвидирован.

