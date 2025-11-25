Атака БПЛА на Новороссийск привела к повреждениям трёх многоквартирных домов

«В селе Мысхако обломки БПЛА попали в пятиэтажный многоквартирный дом. Произошло возгорание в одной из квартир, которое оперативно ликвидировали», — заявили в оперштабе.
На местах происшествий работают экстренные и специальные службы. На базе школы № 29 продолжает действовать развёрнутый пункт временного размещения.
Ранее в селе Кабардинка под Геленджиком мужчина получил травмы в ходе атаки БПЛА. Два частных дома также пострадали, а на другом адресе возник пожар из-за падения обломков.
