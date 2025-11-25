Ричмонд
Атака БПЛА на Новороссийск привела к повреждениям трёх многоквартирных домов

В Новороссийске падение обломков беспилотников привело к повреждению четырёх жилых зданий: одного частного и трёх многоквартирных. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В двух многоэтажках начались пожары, которые быстро потушили. Как минимум один человек пострадал.

«В селе Мысхако обломки БПЛА попали в пятиэтажный многоквартирный дом. Произошло возгорание в одной из квартир, которое оперативно ликвидировали», — заявили в оперштабе.

На местах происшествий работают экстренные и специальные службы. На базе школы № 29 продолжает действовать развёрнутый пункт временного размещения.

Ранее в селе Кабардинка под Геленджиком мужчина получил травмы в ходе атаки БПЛА. Два частных дома также пострадали, а на другом адресе возник пожар из-за падения обломков.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

