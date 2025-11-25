Житель Бикина заплатит 1 млн рублей матери погибшего в ДТП пассажира

— Бикинский городской суд признал водителя виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло по неосторожности смерть пассажира (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Он приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. С осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей в пользу матери погибшего, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.