Житель Бикина заплатит 1 млн рублей матери погибшего в ДТП пассажира

В Бикине 28-летний водитель осужден за пьяное ДТП, в результате которого погиб 27-летний пассажир, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Авария произошла ранним утром 4 ноября 2024 года. Автомобиль Toyota Verossa занесло, и он врезался в дерево. Водитель и его друг, сидевший на переднем сидении, получили серьезные травмы и были госпитализированы. В больнице пассажир скончался. Виновник ДТП признал свою вину и раскаялся.
— Бикинский городской суд признал водителя виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло по неосторожности смерть пассажира (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Он приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. С осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей в пользу матери погибшего, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Автомобиль конфискован в доход государства.
Напомним, ранее в Вяземском за ДТП на парковке пьяный водитель лишился автомобиля Nissan R`nessa.