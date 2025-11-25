Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При воздушной атаке в Ростовской области ранены три человека

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Три человека ранены при воздушной атаке в Ростовской области, в Таганроге повреждены один частный и два многоквартирных дома, загорелся склад, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«В Таганроге, по предварительным данным, по улице Инструментальная повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме… В промзоне загорелось складское помещение, угрозы распространения огня на соседние строения нет», — добавил глава региона.

Также в Нелиновском районе в селе Петрушино загорелся частный дом, а в селе Весело-Вознесенка повреждения получила труба внешнего газопровода.

Слюсарь предупредил, что военные продолжают отражать атаку, и призвал соблюдать осторожность.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше