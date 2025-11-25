При воздушной атаке в Ростовской области ранены три человека

«В Таганроге, по предварительным данным, по улице Инструментальная повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме… В промзоне загорелось складское помещение, угрозы распространения огня на соседние строения нет», — добавил глава региона.
Также в Нелиновском районе в селе Петрушино загорелся частный дом, а в селе Весело-Вознесенка повреждения получила труба внешнего газопровода.
Слюсарь предупредил, что военные продолжают отражать атаку, и призвал соблюдать осторожность.
