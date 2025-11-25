Стало известно о пострадавших в результате атаки дронов на Ростовскую область

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Ростовской области пострадали три человека. Инцидент также привел к возгоранию складского помещения в одной из промышленных зон. О подробностях происшествия сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.