Стало известно о пострадавших в результате атаки дронов на Ростовскую область

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Ростовской области пострадали три человека. Инцидент также привел к возгоранию складского помещения в одной из промышленных зон. О подробностях происшествия сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в настоящий момент силы ПВО осуществляют отражение воздушной атаки. К сожалению, инцидент не обошелся без последствий для местных жителей. В населенных пунктах Таганрог и Бессергеневка зафиксированы случаи ранений среди гражданского населения. Всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.
Пожар на складе в промзоне, по словам губернатора, взят на контроль специальными службами. Угрозы распространения огня нет.
Ранее силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над пятью регионами России.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.