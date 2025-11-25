Ричмонд
Стало известно о пострадавших в результате атаки дронов на Ростовскую область

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Ростовской области пострадали три человека.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Ростовской области пострадали три человека. Инцидент также привел к возгоранию складского помещения в одной из промышленных зон. О подробностях происшествия сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящий момент силы ПВО осуществляют отражение воздушной атаки. К сожалению, инцидент не обошелся без последствий для местных жителей. В населенных пунктах Таганрог и Бессергеневка зафиксированы случаи ранений среди гражданского населения. Всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.

Пожар на складе в промзоне, по словам губернатора, взят на контроль специальными службами. Угрозы распространения огня нет.

Ранее силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над пятью регионами России.

